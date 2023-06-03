Севастьянова в откровенном платье в пол сразила народ в театре: упругие полушария груди во всей красе

Недавно Каролина приехала в Москву. Накануне она посетила театр, посмотрев постановку «Турандот». Гимнастка облачилась в черное платье в пол. Наряд с откровенными разрезами позволил ей оголить упругие полушария груди. Севастьянова без лифчика красовалась на публике. Она сразила народ.

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