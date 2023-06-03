Севастьянова в откровенном платье в пол сразила народ в театре: упругие полушария груди во всей красе

Каролина Севастьянова является художественной гимнасткой. Она в 2012 году стала олимпийской чемпионкой и сразу завершила карьеру. Теперь спортсменка регулярно путешествует. Она также участвовала в шоу «Звезды в Африке». Тогда Каролина вызвала зависть у девушек, козырнув фигурой и растяжкой.
Недавно Каролина приехала в Москву. Накануне она посетила театр, посмотрев постановку «Турандот». Гимнастка облачилась в черное платье в пол. Наряд с откровенными разрезами позволил ей оголить упругие полушария груди. Севастьянова без лифчика красовалась на публике. Она сразила народ.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Многие восхитились тем, как выглядит чемпионка. Но некоторые осудили ее за такой смелый лук. «Просто королева», «Как шикарно», «Это бесподобно», «Есть чем любоваться», «Для театра слишком откровенно», «Зачем выпячивать грудь?», «Ну лебедь, роковая красотка», — стали писать в Сети.
Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды