Пикантные детали убрали: Миддлтон в струящемся пудровом платье появилась на свадьбе наследника престола Иордании

Кейт Миддлтон уже давно завоевала любовь англичан. Она много лет состоит в браке с принцем Уильямом. Супруги посещают важные мероприятия и устраивают встречи с народом. Принцесса Уэльская всегда до мелочей продумывает свои наряды. На этот раз пара приехала на свадьбу наследного принца Хусейна и Раджвы Аль-Саиф в Иорданию.
На этот раз Кэтрин щегольнула в роскошном пудровом платье в пол с кружевом. Нежный наряд Elie Saab подчернул ее талию и изящный стан. Отметим, что жена принца Уильяма долгое время берегла платье для особого случая, поскольку это модель из осенне-зимней коллекции Elie Saab'17.
К слову, изначально на подиуме наряд был представлен с прозрачными вставками, но для королевской особы дизайн изменили, убрав эти пикантные детали. Свой образ Миддлтон дополнил свисающими серьгами с бриллиантами, а на ее пальце было кольцо с синим сапфиром. Ей сделали вечерний макияж и волосы уложили волнистыми волнами. А ее муж предстал в в накрахмаленной белой рубашке, светло-голубом галстуке и темно-синем костюме.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: официальные соцсети Букингемского дворца
А невеста была в роскошном белом платье со шлейфом. Свадьбы была пышной и изысканной, как и полагается королевским особам.
Напомним, что принц и принцесса Уэльские питают особую любовь к Иордании, где Кейт провела часть своего детства. Также там пара тайно отдыхала вместе с тремя своими детьми. По прибытии во дворец Захран их приветствовали король Иордании Абдалла и его супруга королева Рания. Миддлтон присела в реверансе перед монархом и его женой. Им удалось хорошо провести время на празднике.
Принц Хусейн и Раджва Аль-Саиф. Фото: официальные соцсети Букингемского дворца