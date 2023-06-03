Пикантные детали убрали: Миддлтон в струящемся пудровом платье появилась на свадьбе наследника престола Иордании

На этот раз Кэтрин щегольнула в роскошном пудровом платье в пол с кружевом. Нежный наряд Elie Saab подчернул ее талию и изящный стан. Отметим, что жена принца Уильяма долгое время берегла платье для особого случая, поскольку это модель из осенне-зимней коллекции Elie Saab'17.

К слову, изначально на подиуме наряд был представлен с прозрачными вставками, но для королевской особы дизайн изменили, убрав эти пикантные детали. Свой образ Миддлтон дополнил свисающими серьгами с бриллиантами, а на ее пальце было кольцо с синим сапфиром. Ей сделали вечерний макияж и волосы уложили волнистыми волнами. А ее муж предстал в в накрахмаленной белой рубашке, светло-голубом галстуке и темно-синем костюме.

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