Младший сын Ирины Муравьевой женился во второй раз

Младший сын Ирины Муравьевой Евгений Эйдлин в сентябре прошлого года официально расстался со своей первой женой, актрисой Вероникой Делион. Молодые люди прожили вместе 6 лет. В браке у них родился сын Леонид.

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О причинах развода пары информации нет. Известно лишь то, что инициатором был Евгений, который в начале 2023 года женился во второй раз.

Новой избранницей Эйдлина стала 24-летняя Полина Ефанова. О девушке известно только то, что она интересуется правом, любит путешествовать и хорошо разбирается в искусстве. Однако главной страстью Полины является яхтинг. И, похоже, именно это увлечение свело ее с сыном Ирины Муравьевой.

Источник: starhit.ru