Пухляшик, а взгляд уже осознанный! Орлова прижала к груди малютку Анечку — на голове пушок, крепенькая

Ольга Орлова поделилась свежим фото с дочкой Анечкой. Малышка уже осознанно смотрит в камеру, так, словно все понимает. На головке у крохи появился первый пушок волос, Анюта растет весьма крепенькой и упитанной.
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Орлова не выпускает малышку из объятий, а та комфортно чувствует себя у мамы на руках. Ну разве не чудо? Ведущая «Дом-2» налюбоваться не может на свою малышку, одаривая ее заботой и вниманием.
Ольга Орлова с дочкой Анечкой. Фото: личный архив
«Такие милые», «Крупненькая девчонка», «На смеси так растет?», «Упитанная», «Вот вторая молодость у мамы», «Опять по ночам не спать, нянчиться», «Такая умненькая», - пишут фолловеры.