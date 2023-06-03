Талия тончайшая, а родила троих! Миддлтон в костюме Alexander McQueen заметили на Брансуик-сквер

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон посетила The Foundling Museum — Музей подкидышей на Брансуик-сквер в Лондоне. Для своего выхода в свет принцесса Уэльская выбрала стильный образ. Она отдала предпочтение брючному костюму Alexander McQueen нежно-розового оттенка, который дополнила белым поясом от Camilla Elphick и туфлями-лодочками на шпильке.

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Герцогиня сделала акцент на тонкой талии, визуально удлинив силуэт. Сложно поверить, что у принцессы Уэльской трое детей: сыновья Джордж и Луи, а также дочка Шарлотта.