«Проблемы с мозгами»: известный актер обличил Лайму Вайкуле

Лайма Вайкуле давно дружит с Аллой Пугачевой. Латвийская певица частенько приезжала в гости к Примадонне в подмосковный замок в Грязи. А теперь знаменитость и слышать не желает о том, что когда-то зарабатывала деньги на российской публике. Певица дала понять, что это вовсе не она наживалась, деньги делали на ней.

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Народный артист России Александр Пашутин одной фразой охарактеризовал поведение Лаймы Вайкуле, заметив, что неплохо относится к ее творчеству.

«Все, что Вайкуле несет сегодня по телевизору, говорит о том, что у нее проблемы с мозгами», - заметил Патушин, намекнув, что артистка не вылезала в свое время из России, зарабатывая здесь концертами.

По материалам aif.ru