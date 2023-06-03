Африкантова в монокини щегольнула белесой зоной — кожа там не загорела: вся на виду

Марина Африкантова покрасовалась на пляже в белоснежном монокини с эффектным кроем трусиков и тут же нарвалась на волну хейта. Поклонники красавицы-блондинки посчитали, что бывшая жена Романа Капаклы явно перебарщивает, старательно изображая из себя довольную жизнью женщину, которая оказалась на грани развода.
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«Неудачный купальник на вашу фигуру», «Одинокая баба! Ни мужика... Жалко ее!», «Да что вы такие злые! И фигура огонь, и купальник ей очень идет», «Купальник очень вульгарный», «Это же преступление, в таком возрасте иметь такую фигуру! Красотка!! Умничка», «Как можно было такую роскошную женщину променять на абы кого», «Фигурка отличная, но если честно, то купальник неудачный», «Купальник полнит, портит фигуру. Получился прямоугольник! Может он для другой фигуры», «Столько завистниц в комментах! Вы шикарно выглядите», - пишут фолловеры.
Позируя на пляже Марина Африкантова засветила белесые лоскуты кожи там, где должны быть трусики — при этом звезда «Дома-2» позировала как супермодель.
Кстати, бывший муж Африкантовой встроит отношения с Татьяной Мусульбес. По слухам, из-за нее парочка и рассталась.