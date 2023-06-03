Африкантова в монокини щегольнула белесой зоной — кожа там не загорела: вся на виду

Марина Африкантова покрасовалась на пляже в белоснежном монокини с эффектным кроем трусиков и тут же нарвалась на волну хейта. Поклонники красавицы-блондинки посчитали, что бывшая жена Романа Капаклы явно перебарщивает, старательно изображая из себя довольную жизнью женщину, которая оказалась на грани развода.

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