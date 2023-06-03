Из тюрьмы к алтарю: экс-участник «Дома-2» Сергей Сичкар женился на Валерии Шимасюк

Бывший участник «Дома-2» Сергей Сичкарь личным примером доказал, что даже тюремный опыт не может помешать настоящей любви. 2 июня звезда скандальной телестройки женился на Валерии Шимасюк. Влюбленные устроили роскошное торжество, которое гостям точно запомнится надолго.

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Пара подала заявление в апреле, а теперь сыграла свадьбу. Жених и невеста предпочли выездную регистрацию и традиционные наряды: Валерия предстала в романтичном белом платье, а Сергей — в идентичном по цвету костюме.

Появление невесты на площадке вызвало приятный шок у гостей: Шимасюк доставили к алтарю на белой карете, запряженной двумя лошадьми.

Уже в статусе мужа и жены влюбленные чувственно танцевали, трогательно и много обнимались, и весь вечер не сводили глаз друг с друга. К слову, гостей было немного, — пара пригласила самых близких.