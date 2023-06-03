Еще весной! Звезда фильма «Мачо и ботан» Джона Хилл впервые стал отцом

Американский актер Джона Хилл, широкую известность которому принесли роли в фильмах «Мачо и ботан» и «Волк с Уолл-стрит», впервые стал отцом!

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Долгожданное событие произошло еще весной, однако о пополнении в семье стало известно только сейчас. Виной тому максимальная скрытность Хилла. Артист скромно умолчал о счастливом моменте в жизни, и в целом он вел себя как обычно, что даже публика не заметила изменений.

Что касается самой беременности, то о ней широкой публике было известно, но не сразу. В январе 2023 года Джону Хилла и его возлюбленную Оливию Миллар заметили за покупками в детском магазине на Гавайях.

Позже по Сети распространились кадры гуляющей по магазинам Оливии с округлившимся животом. Его размер был внушительным, что указывало на последний срок беременности. Девушка явно скрывала раздавшиеся формы под свободными вещами, но папарацци все разглядели, пишет Daily Mail.