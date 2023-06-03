Технику не растеряла: Загитова в облегающем трико закинула ногу над головой — расплавила каток

Алина Загитова, как убедились ее поклонники, со времен Олимпиады в Южной Корее, не растеряла техники и мастерства. Фигуристка в личном микроблоге поделилась кадрами своей тренировки на ледовой арене, показав класс новичкам.

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Подопечная Этери Тутберидзе выступила на льду в облегающем трико, эффектно закидывая ногу на головой в сложнейшем каскаде. Понятно, что спортсменка после Олимпиады продолжает тренироваться, чтобы не растерять форму. Алина буквально растопила каток, увлеченно исполняя сложнейшие элементы — их фигуристка щелкает как семечки.