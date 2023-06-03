«Я выхожу замуж»: Анна Семенович поймала букет невесты на свадьбе Татьяны Булановой

В Санкт-Петербурге на днях прошла свадьба исполнительницы Татьяны Булановой. Знаменитость традиционно разыграла букет невесты между гостями женского пола. Победу в этом конкурсе одержала певица Анна Семенович.

Ранее Семенович не раз заявляла, что мечтает о достойном мужчине и семейном счастье. Кажется, мечта артистки скоро сбудется.

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