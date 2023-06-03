«Я выхожу замуж»: Анна Семенович поймала букет невесты на свадьбе Татьяны Булановой

Анна Семенович. Фото: соцсети 

Артистка посетила торжество коллеги по сцене.

В Санкт-Петербурге на днях прошла свадьба исполнительницы Татьяны Булановой. Знаменитость традиционно разыграла букет невесты между гостями женского пола. Победу в этом конкурсе одержала певица Анна Семенович.

Ранее Семенович не раз заявляла, что мечтает о достойном мужчине и семейном счастье. Кажется, мечта артистки скоро сбудется.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Урааа! Я поймала букет невесты. Я выхожу замуж», – похвасталась в своем микроблоге Семенович. 

Напомним, ранее Анна Семенович состояла в браке с бизнесменом Даниилом Мишиным. Пара объявила о романе еще в то время, когда Семенович занималась фигурным катанием, а не вокалом.

Читайте также