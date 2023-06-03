Беременная Пинчук в бешенстве — фанаты по видео УЗИ определили пол ее будущего ребенка

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пинчук беременна вторым ребенком, и срок пока небольшой. На такой стадии определить пол малыша по УЗИ со стопроцентной гарантией практически невозможно, однако фанаты Пинчук, кажется, способны на многое.

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Звезда скандальной телестройки посетила на днях врача-узиста, а видео из кабинета опубликовала в микроблоге. В кадр попал экран аппарата УЗИ, сам малыш и довольная Пинчук с раздавшимся животом. Это милое видео должно было остаться в соцсетях на долгую память, но из-за бестактности фанатов Пинчук удалила запись.

«Я удалила предыдущее видео с УЗИ, потому что абсолютно каждый посмотревший его сообщил в директ пол моего ребенка», — возмущается брюнетка.

«Самое интересное, что доктор мне сказала, что на таком сроке по УЗИ очень сложно увидеть пол. Предположить можно, но не узнать наверняка. Но мои подписчики, видимо, обладают какими-то удивительными способностями, раз узнали и сообщили мне пол», — поделилась экс-звезда «Дома-2».

Напомним, будущий малыш станет для Иры Пинчук и Арая Чобаняна вторым. У пары уже есть сын Давид, которому в июле исполнится два года. Теперь поклонники желают влюбленным, чтобы у них родилась дочка.