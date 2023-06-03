«Рвутся кошерные братья к русской дойной корове»: психолог Степанова объяснила попытку Галкина* и других иноагентов избавиться от статуса

Известный блогер, психолог Вероника Степанова дала объяснение массовому порыву сбежавших звезд, признанных иноагентами, снять с себя статус через суд. С такими исками одновременно обратились, например, Земфира**, Максим Галкин*, Семен Слепаков***. Чуть ранее пытался «освободиться» Андрей Макаревич****.

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По мнению Степановой, беглецы обратились в суд с требованием снять с себя статус иноагента, потому что не могут зарабатывать с ним в России.

«Он мешает им грести лопатой русские деньжищи. Как мы могли заметить, историческая родина евреев не балует, потому и рвутся кошерные братья к русской дойной корове», - дала объяснение событиям Степанова.

Уже известно, что суд накануне заслушал дело Максима Галкина* и оставил его со статусом иноагента.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

** Включена Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

*** Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

**** Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.