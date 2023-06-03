Где-то всхлипнул Гарик: пассия Харламова в купальнике выказала упругие чресла

Актриса из сериала «Гусар» Катерина Ковальчук давно встречается с комиком Гариком Харламовым, но вместе парочка засветилась лишь считанное количество выходов. Кажется, что девушка больше времени проводит со своей будущей свекровью, чем с женихом.

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Вот и сейчас Катерина отправилась загорать одна, без Гарика, который усиленно работает над очередным выпуском комедийного проекта. Ковальчук облачилась в нежно-розовое монокини и расположилась в креслице, поджав ногу. Взгляд подписчиков устремился на упругие чресла красотки. Где-то на работе явно всхлипнул один Гарик Харламов.