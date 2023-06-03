Шаловливая Рудова показала себя без бюстгальтера: вышла на улицу – смотрите все

Актриса из сериала «Жизнь по вызову» Наталья Рудова недавно вернулась из отпуска и с новыми силами приступила к съемкам. Вместе с Павлом Прилучным они задействованы в продолжении криминальной драмы про продажную любовь, но актриса не показывает закулисье процесса.

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По окончании работы Рудова вышла на связь в соцсети, и подписчики заметили, что красавица не носит нижнее белье. Она продемонстрировала себя в укороченной маечке и джогерах, приспущенных на бедра, и подписчики ахнули от фигуры своей любимицы. Наталья старается держать форму круглый год, а к лету дополнительно подготовилась благодаря диетам и спорту.