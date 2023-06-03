Забрали почти миллион рублей: Ваня Дмитриенко стал жертвой мошенников

Стало известно, что исполнитель Ваня Дмитриенко не смог расплатиться в кафе из-за мошенников.

Дело в том, что 17-летний артист заметил пропажу почти одного миллиона рублей. Дмитриенко хотел расплатиться в кафе. Приложив карту к терминалу, знаменитость увидел недостаточное количество средств на счету.

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Оказалось, незадолго до похода в кафе артисту звонили с сообщением о подозрительных транзакциях. Однако Ваня Дмитриенко не придал этому значения.