Новости шоу-бизнеса: Галкина* оставили в иноагентах, Пугачева поддержала Шевчука, Михалков госпитализирован

Галкина* оставили в иноагентах

Максим Галкин* останется иноагентом. Так решил Замоскворецкий суд Москвы накануне, рассматривая его иск, которым он намеревался снять с себя статус.

Никиту Михалкова госпитализировали

Режиссер Никита Михалков был госпитализирован с отдышкой и затрудненной работой сердца в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. Пресс-служба мэтра опровергла это, а вот жена режиссера Татьяна Михалкова объяснила – с мужем все в порядке, плановое обследование.

Умер актер Громовиков

Умер заслуженный артист РФ Валерий Степанович Громовиков. Ему было 77 лет. Он прославился в картинах «На углу, у Патриарших», «Всадник по имени Смерть», «Сатисфакция», «Любовь-морковь – 2», «Зеленый фургон. Совсем другая история»

Пугачева поддержала Шевчука

У Юрия Шевчука вновь отменились концерты. Поддержать музыканта решила Алла Пугачева. Она публично обратилась к артисту с четверостишьем.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.