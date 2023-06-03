Аполлон с белоснежной улыбкой и кубиками пресса: повзрослевший сын Климовой и Петренко вырос настоящим красавцем

Звезда сериала «По законам военного времени» Екатерина Климова улетела на море с детьми. Школа позади, и наследники теперь могут расслабиться и набраться сил перед следующим этапом в жизни. Как семейство проводит отдых, Климова показала в своем микроблоге. Дети счастливы и с удовольствием купаются, позируют маме для фото и сияют улыбками.

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Поклонники актрисы заметили, каким красавцем растет ее старший сын от Игоря Петренко Матвей. Юноша в ноябре этого года отметит 17-летие, но уже может похвастаться атлетичной фигурой и белоснежной улыбкой. Он тоже позировал маме для фото, и фолловеры заметили, как похож сын на своих маму и папу одновременно.

Напомним, Климова развелась с Игорем Петренко в 2014 году. В браке у них родилось двое детей – Матвей и Корней, которому сейчас 14 лет.