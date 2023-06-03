Валя Карнавал не смогла застегнуть молнию на груди – ядреная мякоть так и рвется наружу: бывший, плачь и смотри

Певица и блогер Валя Карнавал возвращает былую активность в соцсетях после продолжительного затишья. У девушки выдался непростой период – болезнь, расставание с бойфрендом Сашей Стоуном. Но сейчас она в порядке и спешит радовать фолловеров новым контентом.

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На этот раз Валя вышла на связь из салона своего авто. Красотка облачилась в толстовку с молнией, которую не смогла застегнуть до конца – пышный бюст не позволил. Записывая себя, звезда засветила ядреное декольте, от которого у многих кругом голова. Кто-то из подписчиков заметил, что бывший Вали явно взвоет, когда увидит эти кадры, и осознает, какую красотку потерял.