Засобиралась в Россию: Алла Пугачева передумала продавать замок в Грязи

Алла Пугачева передумала продавать свой замок в деревне Грязь, в котором жила больше десяти лет с пятым мужем. Здесь она снова ощутила радость материнства, став биологической мамой двум детям Лизе и Гарри, здесь прошло детство ребят. Хоть сейчас семейство живет в Израиле, избавляться от фамильного гнездышка под Москвой они не будут.

«Это надо понимать на чисто эмоциональном уровне», — приводит слова источника из близкого круга Пугачевой сайт mk.ru, — «слишком много вложено в это место чувств, эмоций. Слишком он много хранит счастливых воспоминаний семьи».

Пугачева, по словам осведомленного источника, планирует прилетать в Россию столь часто, сколь возникнет желание. Она якобы не чувствует себя зависимой от ситуации, сложившейся с ее семьей. Напомним, муж звезды Максим Галкин* попытался через суд снять с себя статус иноагента, но попытка провалилась.

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