Волочкова без штанов задрала ноги, поместив руки между бедер: отдых на свежем воздухе

Звезда сцены Анастасия Волочкова с радостью встретила теплые летние деньки. Она обожает посиделки на террасе в саду своего особняка, и в пятницу устроилась поудобнее на диванчике. Причем, балерина снова не надела штаны, так как дома предпочитает ходить в минимуме одежды.

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Расположившись на диване, Волочкова обязательно устроила фотосессию. Поджимая ножки к себе поближе, звезда поместила между бедер руки, чтобы прикрыть интимное место ладонями от посторонних взглядов. Снимком артистка осталась довольна и опубликовала в соцсетях.