Жена Никиты Михалкова раскрыла подробности госпитализации режиссера

77-летний Никита Михалков был госпитализирован накануне с жалобами на перебои сердца и одышку. Его поместили в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. Неравнодушные россияне не на шутку перепугались за здоровье кинодеятеля и ждут подробностей.

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Жена Михалкова, Татьяна Евгеньевна, поспешила выступить с подробностями о самочувствии мужа. Она успокоила людей, заявив, что с режиссером все в порядке.

«Он жив, здоров. Плановая проверка», - объяснила Михалкова «Пятому каналу».

Это, к слову, не первое попадание Михалкова в больницу за последние полгода. В январе его госпитализировали с гриппом, он лечился под наблюдением врачей.