Клава Кока упаковала прелести в кожаный лиф с дыркой: томный образ

Певица Клавдия Высокова, прославившаяся под псевдонимом Клава Кока, представила поклонникам свое новое творение. Это совместный трек с диджеем Андреем Ширманом, наиболее известным как Smash, посвященный пятнице.

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Клава презентовала клип, как и полагается, в пятницу. Она очень волновалась, поэтому отвлекалась как могла. Включила фоторежим и решила пофотографировать себя со всех ракурсов, на радость поклонникам. Традиционно звезда оделась в минимум вещей. На ней был кожаный лиф с завязкой-хомутиком на шее, пикантно подчеркивающий прелести звезды. Кока томно поглядывала на селфи, любуясь сама своей красотой.