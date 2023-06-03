Кошкина страстно прильнула к Дорохову: за галстук схватила, в глаза заглядывает – и он поплыл от фантазии

Звезда сериала «ЧОП» Яна Кошкина давно выступает в шоу «Однажды в России» вместе с кавээнщиками из команды «Сборная Камызякского края». Так что красотку часто видят в компании Азамата Мусагалиева или Дениса Дорохова. Порой они вместе устраивают веселые провокации, порождающие массу слухов вокруг их отношений.

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На это раз Дорохов и Кошкина сняли видео, на котором страстно обнимаются. Красотка Яна прильнула к комику, потянула за галстук и томно заглянула в глаза. Дорохов от такого внимания быстро поплыл, аж позабыл обо всем.

В следующую минуту в объятиях артиста в оригинальном видео появляется юмористка Марина Федункив, а мгновения с Кошкиной оказываются фантазиями. Так артисты высмеяли тусовщиков, которые знакомятся в ночных клубах подшофе.