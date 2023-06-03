А обещала звездопад: к Вайкуле на фестиваль приедет только один российский артист

В прежние времена на фестиваль в Латвию «Лайма Рандеву Юрмала», который организовывала певица Лайма Вайкуле, съезжались знаменитые российские артисты первой величины. Выступали и Филипп Киркоров, Григорий Лепс, и Стас Михайлов, и Лолита, проходило все масштабно и ярко. В этом году мероприятие пройдет в шестой раз, но от прежней грандиозности от него ничего, судя по всему, не осталось.

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Вайкуле как могла зазывала в этот раз самых скандальных российских звезд – тех, что сбежали из страны и теперь поливают родину грязью. Поскольку исполнительница песен «Пикадили» и «Вернисаж» показала свое истинное лицо, то захотела, чтобы ее окружали единомышленники. И обещала, что к ней приедут многие эмигранты – Земфира*, Рената Литвинова, Семен Слепаков**, например. Но только вот переговоры не увенчались успехом.

Вайкуле грустно сообщила, что их не будет. Из анонсированных ею россиян согласился участвовать лишь один Андрей Макаревич***. Но фестиваль все равно состоится. Ведь там Вайкуле обещает много украинских артистов.

«Будет Андрюша - Верка Сердючка, Макс Барских, Вера Брежнева», - обещала своим фолловерам в Сети Вайкуле. – «Дорофеева, Алексеев, Мария Максакова».

* Включена Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

** Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

*** Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.