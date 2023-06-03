Волочкова в одном полотенце похвасталась пирожками: дело было в бане

Анастасия Волочкова в конце недели решила устроить себе любимое времяпрепровождение. Артистка отправилась в баню, чтобы как следует попариться, смыть с себя усталость и зарядиться энергией на предстоящую неделю. Париться балерина просто обожает и обязательно берет с собой смартфон, чтобы запечатлеть себя в банной обстановке.

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Этот раз исключением не стал, Волочкова традиционно позировала перед камерой. Обычно она предпочитает фотографироваться в парной, но сейчас сделала это в предбаннике. Обмотавшись полотенцем, звезда похвасталась, что ей подарили пирожки. Но сама она их есть не стала, а призналась, что передарила.