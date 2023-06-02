Стала блондинкой: вернувшаяся на «Дом-2» Либерж Кпадону кардинально сменила имидж — вау-эффект

Одна из самых ярких и эпатажных участниц реалити-шоу «Дом-2», африканка Либерж Кпадону, решила кардинально сменить имидж. Из темноволосой дивы она превратилась в белокурую особу.

В микроблоге Либерж Кпадону предстала в образе блондинке с шикарными природными афрокудрями.

«Мне сделали красоту», — сообщила Либерж Кпадону.

Поклонники пришли в восторг от нового имиджа участницы «Дома-2». Они считают, что светлые кудри очень идут темнокожей Либерж Кпадону.

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