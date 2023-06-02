Блондин в модном костюме: уехавшая в Израиль Саша Савельева показала подросшего сына от Кирилла Сафонова

Саша Савельева. Фото: соцсети

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева призналась в любви к трехлетнему Леону.

Экс-солистка группы «Фабрика», 39-летняя Саша Савельева, в браке с актером, 49-летним актером Кириллом Сафоновым, родила сына Леона.

Наследнику звездной пары в марте исполнилось три года. В микроблоге Саша Савельева периодически показывает снимки сына, но прячет его лицо. Леон всегда развернут к камере спиной. 

На этот раз Саша Савельева засняла сына на прогулке. Светловолосый малыш предстал на снимке в модном белом костюме.

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Сын Саши Савельевой и Кирилла Сафонова. Фото: соцсети

«Наслаждаться его детством, позволять себе тоже побыть иногда ребенком, быть защитой, опорой, поддержкой, помощью, плечом, показывать своим примером выдерживание трудностей, спрашивать о чувствах, любить…» — написала под фото сына Саша Савельева.

Напомним, Кирилл Сафонов и Саша Савельева не так давно признались, что уже много лет живут в Израиле, куда переехали вслед за близкими Сафонова.

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