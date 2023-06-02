«Поистине доброе утро»: Антон Гусев и его новая избранница понежились в постели — все сокровенные моменты напоказ

Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев после развода со второй женой Викторией Романец закрутил роман с девушкой по имени Яна.
Пара вовсю транслирует, что их отношения на редкость гармоничны, и что их связывает настоящее чувство.
У избранницы Антона Гусева Яны есть дочка, но молодую женщину это прекрасное обстоятельство не останавливает от демонстрации в микроблоге откровенных кадров с участием Антона Гусева.
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В микроблоге парочка поделилась горячими кадрами, которые сделала во время отдыха в загородном клубе. Антон Гусев и Яна запечатлелись полуобнаженными на постели. Влюбленные предались страсти, словно их никто не видит, выставив сокровенные моменты напоказ.
«Поистине доброе утро», — подписала фото избранница Антона Гусева, Яна.
Антон Гусев и его избранница поделились постельными кадрами. Фото: соцсети