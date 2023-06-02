«Поистине доброе утро»: Антон Гусев и его новая избранница понежились в постели — все сокровенные моменты напоказ

Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев после развода со второй женой Викторией Романец закрутил роман с девушкой по имени Яна.

Пара вовсю транслирует, что их отношения на редкость гармоничны, и что их связывает настоящее чувство.

У избранницы Антона Гусева Яны есть дочка, но молодую женщину это прекрасное обстоятельство не останавливает от демонстрации в микроблоге откровенных кадров с участием Антона Гусева.

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