«Поистине доброе утро»: Антон Гусев и его новая избранница понежились в постели — все сокровенные моменты напоказ

Антон Гусев и его новая избранница Яна. Фото: соцсети

Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев показал, что он и его возлюбленная делают сразу после пробуждения.

Бывший участник «Дома-2» Антон Гусев после развода со второй женой Викторией Романец закрутил роман с девушкой по имени Яна.

Пара вовсю транслирует, что их отношения на редкость гармоничны, и что их связывает настоящее чувство.

У избранницы Антона Гусева Яны есть дочка, но молодую женщину это прекрасное обстоятельство не останавливает от демонстрации в микроблоге откровенных кадров с участием Антона Гусева.

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В микроблоге парочка поделилась горячими кадрами, которые сделала во время отдыха в загородном клубе. Антон Гусев и Яна запечатлелись полуобнаженными на постели. Влюбленные предались страсти, словно их никто не видит, выставив сокровенные моменты напоказ. 

«Поистине доброе утро», — подписала фото избранница Антона Гусева, Яна.

Антон Гусев и его избранница поделились постельными кадрами. Фото: соцсети

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