В белой шапочке с бубонами, такой сладкий: Брутян нежно прижала к груди сына от Прилучного – мамина прелесть

Актриса Зепюр Брутян уже второй месяц наслаждается статусом молодой мамы маленького мальчика. В конце апреля Зепюр Брутян подарила сына Микаэля мужу Павлу Прилучному. Малыш сделал своих родителей еще более счастливыми людьми.
В микроблоге Зепюр Брутян периодически радует поклонников, размещая кадры с участием маленького Микаэля. На этот раз она покрасовалась с малышом на руках во время прогулки по лесу.
Зепюр Брутян нарядила сына в белый костюм и шапочку с бубонами. Молодая мама качает малыша на руках. Он невероятно сладкий и прелестный.
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Зепюр Брутян и Павел Прилучный пока не показывают поклонникам лица сына. Вероятно, пара сделает это после крестин Микаэля.
Зепюр Брутян с сыном от Павла Прилучного. Фото: скрин соцсети