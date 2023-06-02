В белой шапочке с бубонами, такой сладкий: Брутян нежно прижала к груди сына от Прилучного – мамина прелесть

Актриса Зепюр Брутян уже второй месяц наслаждается статусом молодой мамы маленького мальчика. В конце апреля Зепюр Брутян подарила сына Микаэля мужу Павлу Прилучному. Малыш сделал своих родителей еще более счастливыми людьми.

В микроблоге Зепюр Брутян периодически радует поклонников, размещая кадры с участием маленького Микаэля. На этот раз она покрасовалась с малышом на руках во время прогулки по лесу.

Зепюр Брутян нарядила сына в белый костюм и шапочку с бубонами. Молодая мама качает малыша на руках. Он невероятно сладкий и прелестный.

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