Трусы до ушей натянула: Таня Мусульбес сверкнула загорелыми прелестями в белом бикини — Рома Капаклы пустил слюну

Бывшая участница «Дома-2» Таня Мусульбес давно не радовала свою аудиторию в соцсетях горячим контентом.
Публика уже начала подзабывать, почему Рома Капаклы сделал выбор в пользу Тани и сменил на нее Марину Африкантову. Если Африкантова исправно публиковала откровенные фото в бикини и купальниках, то Таня Мусульбес предпочитала скромно отмалчиваться. Но теперь настал и ее черед.
В микроблоге Таня Мусульбес поделилась горячим видео. В кадре она предстала в белоснежном бикини с трусиками с высокой посадкой. Поклонники про такие говорят: натянутые до ушей.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Таня Мусульбес покрасовалась перед камерой, показав свое загорелое на Бали тело. Поклонники уверены, она это сделала для того, чтобы Рома Капаклы пустил слюни, глядя на такую манкую красоту.