Трусы до ушей натянула: Таня Мусульбес сверкнула загорелыми прелестями в белом бикини — Рома Капаклы пустил слюну

Бывшая участница «Дома-2» Таня Мусульбес давно не радовала свою аудиторию в соцсетях горячим контентом.

Публика уже начала подзабывать, почему Рома Капаклы сделал выбор в пользу Тани и сменил на нее Марину Африкантову. Если Африкантова исправно публиковала откровенные фото в бикини и купальниках, то Таня Мусульбес предпочитала скромно отмалчиваться. Но теперь настал и ее черед.

В микроблоге Таня Мусульбес поделилась горячим видео. В кадре она предстала в белоснежном бикини с трусиками с высокой посадкой. Поклонники про такие говорят: натянутые до ушей.

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