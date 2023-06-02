«Самый красивый ребенок «Дома-2»: Селена Майер восхитила снимком подросшего сына – жгучий брюнет

Селена Майер. Фото: соцсети

Экс-участница проекта Селена Майер называет Алена своей главной мотивацией.

Бывшая участница «Дома-2» Селена Майер одна воспитывает сына Алена, с отцом которого рассталась еще до рождения малыша.

Мальчик - копия своей красивой мамы. Ален - жгучий брюнет. Селена Майер называет сына главное мотивацией для себя, а поклонники Селены всякий раз умиляются, когда да размещает в микроблоге фотографии Алена.

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Сын Селены Майер. Фото: соцсети

«Моя мотивация не сидеть сложа руки», - подписала кадр Селена Майер.

«Самый красивый ребенок на «Доме-2», «Такой Ален клевый! Красавчик», «Ален лапочка, прелесть», - отреагировали подписчики.

Напомним, сын Селены Майер появился на свет в июле 2021 года.

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