«Самый красивый ребенок «Дома-2»: Селена Майер восхитила снимком подросшего сына – жгучий брюнет

Бывшая участница «Дома-2» Селена Майер одна воспитывает сына Алена, с отцом которого рассталась еще до рождения малыша.

Мальчик - копия своей красивой мамы. Ален - жгучий брюнет. Селена Майер называет сына главное мотивацией для себя, а поклонники Селены всякий раз умиляются, когда да размещает в микроблоге фотографии Алена.

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