Рок-фестиваль «Нашествие» в Калужской области отменен

Анонсированный ранее фестиваль русского рока «Нашествие» в Калужской области в августе этого года проводиться не будет.
Фестиваль сменит локацию, пока не уточняется, на какую.
Власти Калужской области решили перенести мероприятия праздника русского рока из-за жалоб местных жителей.
«Учитывая мнение жителей Боровского района Калужской области и возникшую на фоне этого негативную реакцию общественности, считаем нецелесообразным проведение фестиваля «Нашествие» в Боровском районе Калужской области», — говорится в официальном письме.
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Напомним, «Нашествие» — крупнейший в России рок-фестиваль проводился с 1999 по 2019 год.
По материалам телеграм-канала Mash