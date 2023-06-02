Рок-фестиваль «Нашествие» в Калужской области отменен

Анонсированный ранее фестиваль русского рока «Нашествие» в Калужской области в августе этого года проводиться не будет.

Фестиваль сменит локацию, пока не уточняется, на какую.

Власти Калужской области решили перенести мероприятия праздника русского рока из-за жалоб местных жителей.