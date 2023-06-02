Рок-фестиваль «Нашествие» в Калужской области отменен

Посетители рок-фестиваля «Нашествие». Фото: Global Look Press

Фестиваль русского рока поменяет локацию на новую.

Анонсированный ранее фестиваль русского рока «Нашествие» в Калужской области в августе этого года проводиться не будет.

Фестиваль сменит локацию, пока не уточняется, на какую. 

Власти Калужской области решили перенести мероприятия праздника русского рока из-за жалоб местных жителей.

«Учитывая мнение жителей Боровского района Калужской области и возникшую на фоне этого негативную реакцию общественности, считаем нецелесообразным проведение фестиваля «Нашествие» в Боровском районе Калужской области», — говорится в официальном письме.

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Напомним, «Нашествие» — крупнейший в России рок-фестиваль проводился с 1999 по 2019 год.

По материалам телеграм-канала Mash

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