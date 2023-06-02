Чувственность в каждом пикселе: Севастьянова эффектно «заковала» в цепи сочную грудь — бесстыдно обнажила сокровенное

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова знает толк в эффектной подаче.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова сегодня получает очки и баллы вовсе не на спортивных подмостках.

28-летняя гимнастка вовсю эксплуатирует свою красоту. Каролина Севастьянова в микроблоге исправно размещает фотографии откровенного содержания, где от каждого пикселя так и веет ее чувственностью.

Обладательница шикарных форм Каролина Севастьянов без устали демонстрирует свое тело.

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Каролина Севастьянова поделилась в микроблоге кадром, на котором красуется в черном наряде, подчеркнувшем ее формы. Верх платья сделан довольно сложно. Сочная грудь Каролины Севастьяновой оказалась словно закованной в цепи. В разрезах видно самое сокровенное — обнаженное тело Каролины Севастьяновой.

Каролина Севастьянова в обтягивающем платье. Фото: соцсети

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