Чувственность в каждом пикселе: Севастьянова эффектно «заковала» в цепи сочную грудь — бесстыдно обнажила сокровенное

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова сегодня получает очки и баллы вовсе не на спортивных подмостках.
28-летняя гимнастка вовсю эксплуатирует свою красоту. Каролина Севастьянова в микроблоге исправно размещает фотографии откровенного содержания, где от каждого пикселя так и веет ее чувственностью.
Обладательница шикарных форм Каролина Севастьянов без устали демонстрирует свое тело.
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Каролина Севастьянова поделилась в микроблоге кадром, на котором красуется в черном наряде, подчеркнувшем ее формы. Верх платья сделан довольно сложно. Сочная грудь Каролины Севастьяновой оказалась словно закованной в цепи. В разрезах видно самое сокровенное — обнаженное тело Каролины Севастьяновой.
Каролина Севастьянова в обтягивающем платье. Фото: соцсети