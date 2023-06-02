«Не соответствует действительности»: пресс-служба Никиты Михалкова опровергла его госпитализацию

Госпитализацию режиссера Никиты Михалкова опровергли в пресс-службе знаменитости.
Напомним, в пятницу, второго июня, появилась информация об ухудшении здоровья Никиты Сергеевича.
Сообщалось, что Никита Михалков был госпитализирован с одышкой и затрудненной работой сердца в одну из больниц столицы.
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Однако позже в пресс-службе Никиты Михалкова опровергли госпитализацию артиста.
«Данная информация не соответствует действительности», — процитировали предствителей пресс-службы ria.ru.