«Не соответствует действительности»: пресс-служба Никиты Михалкова опровергла его госпитализацию

Никита Михалков. Фото: Global Look Press 

Стали известны новые подробности о состоянии знаменитости.

Госпитализацию режиссера Никиты Михалкова опровергли в пресс-службе знаменитости.

Напомним, в пятницу, второго июня, появилась информация об ухудшении здоровья Никиты Сергеевича. 

Сообщалось, что Никита Михалков был госпитализирован с одышкой и затрудненной работой сердца в одну из больниц столицы. 

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Однако позже в пресс-службе Никиты Михалкова опровергли госпитализацию артиста.

«Данная информация не соответствует действительности», — процитировали предствителей пресс-службы ria.ru.

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