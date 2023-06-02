«Весь в бабулю»: певица Слава покрасовалась на руках с темноволосым внуком — вся сияет от счастья

Певица Слава. Фото: Global Look Press

Певица Слава души не чает в маленьком Арсении.

Популярная певица Слава уже третий месяц млеет от счастья. 43-летняя звезда в восторге от своего нового статуса — бабушки маленького мальчика по имени Арсений.

В микроблоге певица Слава периодически делится кадрами с участием грудного внука. На них певица Слава всегда излучает позитив, удовольствие и сплошное счастье. Глаза Славы блестят от восторга и умиления.

На этот раз она предстала с темноволосым малышом на руках. Малыш начал капризничать, Слава предположила, что это — реакция на включенную камеру.

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«Малышуня сразу чувствуют съемку. Вообще не любит. Весь в бабулю», — подписала кадры певица Слава.

Напомним, внук певицы Славы Арсений родился 30 марта. Малыш стал первенцем старшей дочери певицы Славы Александры Морозовой и ее мужа.

Певица Слава с внуком. Фото: скрин соцсети

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