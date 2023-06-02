Скоро свадьба: Ира Пингвинова из «Дома-2» и ее избранник подали заявление в ЗАГС

Бывшая участница «Дома-2» Ирина Пингвинова совсем скоро выйдет замуж за своего нового возлюбленного. Пара уже подала заявление в ЗАГС. О радостном и важном событии Ира Пингвинова рассказала в микроблоге.

«Мы подали заявление. Теперь начинается самая интересная и, как мне сказали, нелегкая задача — это подготовка к свадьбе», — поделилась Ирина Пингвинова.

Избранника она не показывает, так что некоторые не очень осведомленные в делах Ирины Пингвиновой подписчики решили, что она выходит замуж за отца своей дочери Миланы Диму Чайкова. Но нет. Они давно разорвали отношения, и восстановлению те не подлежат.

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