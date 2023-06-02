Оля Рапунцель получила приглашение прийти на «Дом-2»

Стало известно, что Ольга Рапунцель получила приглашение прийти на «Дом-2», куда недавно вернулся ее муж и отец двух дочерей Дима Дмитренко.

После разрыва с женой он решил найти новую любовь под камерами. Пока Дмитренко вовсю крутит романы с молоденькими участницами проекта, Ольга Рапунцель одна поднимает дочерей Василису и Софию.

На предложение прийти на проект и рассказать правду о разводе, Ольга Рапунцель ответила категоричным отказом. Одна из самых ярких экс-участниц реалити-шоу ясно дала понять, что ни в качестве гостьи, ни в качестве героини на проекте больше не появится. Переросла.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».