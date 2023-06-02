«Ни о каких платных кастингах и речи быть не могло»: представитель SHAMAN прокомментировал случай с обманутой кандидаткой в клип

Неприятная история произошла в Москве. 36-летняя модель нашла в Сети объявление о кастинге в новый клип певца SHAMAN. Но когда обратилась к «организаторам», те оказались злоумышленниками.
Вначале они истребовали у молодой женщины 700 рублей за аренду костюма для съемок, затем заставили кандидатку позировать перед ними в формате видеоконференции в откровенном виде. Последним «аккордом» было то, что мошенники стали вымогать у москвички деньги, угрожая слить полученные кадры в Интернет. В итоге пострадавшая обратилась в полицию, сообщил телеграм-канал Shot.
Стоит отметить, что в конце апреля SHAMAN действительно проводил кастинг на съемки клипа «Мед». Однако только на официальных страницах артиста можно было найти достоверную информацию об этом событии.
Вот как случай с москвичкой прокомментировал пресс-секретарь звезды Антон Коробков-Землянский.
«По всей видимости, девушка невнимательно прочитала объявление, а злоумышленники, решившие воспользоваться известностью музыканта, ловко подсуетились и ввели ее в заблуждение», — цитирует представителя SHAMAN Telegram-канал «Звездная пыль».
«Сам клип «Мед» и участие в нем ста поклонниц — это подарок, который артист в благодарность за доверие и поддержку решил сделать своей аудитории. Поэтому, конечно же, ни о каких платных кастингах или другом выманивании денег с потенциальных участниц и речи быть не могло».
Пресс-секретарь певца призвал поклонников быть более внимательными и доверять только той информации, которая публикуется на верифицированных страницах артиста SHAMAN.