«Ни о каких платных кастингах и речи быть не могло»: представитель SHAMAN прокомментировал случай с обманутой кандидаткой в клип

Неприятная история произошла в Москве. 36-летняя модель нашла в Сети объявление о кастинге в новый клип певца SHAMAN. Но когда обратилась к «организаторам», те оказались злоумышленниками.

Вначале они истребовали у молодой женщины 700 рублей за аренду костюма для съемок, затем заставили кандидатку позировать перед ними в формате видеоконференции в откровенном виде. Последним «аккордом» было то, что мошенники стали вымогать у москвички деньги, угрожая слить полученные кадры в Интернет. В итоге пострадавшая обратилась в полицию, сообщил телеграм-канал Shot.

Стоит отметить, что в конце апреля SHAMAN действительно проводил кастинг на съемки клипа «Мед». Однако только на официальных страницах артиста можно было найти достоверную информацию об этом событии.