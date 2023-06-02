Никиту Михалкова госпитализировали в одну из столичных больниц

Стало известно, что народного артиста РСФСР Никиту Михалкова госпитализировали с отдышкой и затрудненной работой сердца.
Сейчас Никита Сергеевич находится в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца.
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О госпитализации Никиты Михалкова сообщил Telegram-канал 112.
Напомним, ранее Никита Михалков уже обращался к медикам из-за ухудшения здоровья. В январе режиссер попал в больницу в тяжелом состоянии. После лечения около двух недель двусторонней полисегментарной пневмонии и интоксикационного синдрома Михалкова выписали.