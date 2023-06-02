Никиту Михалкова госпитализировали в одну из столичных больниц

Напомним, ранее Никита Михалков уже обращался к медикам из-за ухудшения здоровья. В январе режиссер попал в больницу в тяжелом состоянии. После лечения около двух недель двусторонней полисегментарной пневмонии и интоксикационного синдрома Михалкова выписали.