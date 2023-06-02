«И мы счастливы»: Саша Черно и Иосиф Оганесян покинули «Дом-2»

Саша Черно и Иосиф Оганесян сделали совместное заявление в микроблоге. Пара вместе с сыном Стефаном покинула проект. Саша Черно и Иосиф Оганесян объявили, что больше не являются участниками «Дома-2».

«И мы счастливы! Спасибо «Дому-2» за прекрасные 7 месяцев. А нам пора в добрый путь», — написала Саша Черно в микроблоге.

Готовиться к уходу с телестройки Черно и Оганесян начали загодя. Саша Черно довольно придирчиво искала съемную квартиру для своей семьи. И пока не нашла, с проекта не уходила.

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