Семену Слепакову* отказали в снятии статуса иноагента — так решил суд

Российский юморист, певец и музыкант Семен Слепаков* попал в список иноагентов 14 апреля. И, видимо, уже успел ощутить на себе все тяготы и лишения, связанные с новыми обстоятельства.

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Не так давно артист решил оспорить этот неудобный статус. И подал соответствующий иск в Замоскворецкий суд Москвы. Однако это не принесло положительных результатов.

«В удовлетворении исковых требований Слепакова* отказать», — огласила решение судья.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Источник: life.ru