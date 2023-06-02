Семену Слепакову* отказали в снятии статуса иноагента — так решил суд

Семен Слепаков. Фото: Global Look Press

Артисту придется смириться с новыми обстоятельствами.

Российский юморист, певец и музыкант Семен Слепаков* попал в список иноагентов 14 апреля. И, видимо, уже успел ощутить на себе все тяготы и лишения, связанные с новыми обстоятельства. 

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Не так давно артист решил оспорить этот неудобный статус. И подал соответствующий иск в Замоскворецкий суд Москвы. Однако это не принесло положительных результатов. 

«В удовлетворении исковых требований Слепакова* отказать», — огласила решение судья.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

Источник: life.ru

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