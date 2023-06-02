«Других возможностей завести ребенка не остается»: Дмитрий Маликов раскрыл тайну рождения сына

Исполнитель Дмитрий Маликов рассказал секретные подробности появления на свет второго наследника.
Старшей дочери Маликова уже 23. Стефания Маликова стала бизнесвумен и владеет собственным брендом одежды.
Стефания появилась у Дмитрия Маликова в браке с Еленой Изаксон. А в 2018 году у Стеши родился братик Марк. Поклонники удивились, что Маликов и его жена решились на второго ребенка, несмотря на свой возраст.
«Мне хотелось сына. Мы понимали, что Стеша рано или поздно упорхнет из дома. Из-за занятости в те годы я недополучил радости родительства, а сейчас мы счастливы. Дети – это отдушина, будто вся жизнь еще впереди», – поделился Маликов.
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«Когда других возможностей завести ребенка не остается, способ суррогатного материнства очень хороший. Никакой терапии с психологом мы не проходили, просто пришли к этому решению осознанно. Всему своя пора, время так быстро летит, что пока подумал – уже и полтинник», – признался Маликов жене Преснякова в YouTube-шоу «Ваша Наташа».