«Других возможностей завести ребенка не остается»: Дмитрий Маликов раскрыл тайну рождения сына

«Мне хотелось сына. Мы понимали, что Стеша рано или поздно упорхнет из дома. Из-за занятости в те годы я недополучил радости родительства, а сейчас мы счастливы. Дети – это отдушина, будто вся жизнь еще впереди», – поделился Маликов.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».