Умер актер Валерий Громовиков, сыгравший практически во всех популярных сериалах

Отечественное кино лишилось еще одного актера. 30 мая умер заслуженный артист РФ Валерий Степанович Громовиков. Ему было 77 лет.

Начав карьеру, как актер Хабаровского краевого ТЮЗа, в «нулевых» он стал активно сниматься в кино и сериалах. В фильмографии Громовикова более 150 ролей, в том числе в картинах «На углу, у Патриарших», «Всадник по имени Смерть», «Сатисфакция», «Любовь-морковь - 2», «Зеленый фургон. Совсем другая история».

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Персонажи Валерия Степановича появлялись в таких сериалах, как «Адвокат», «Кулагин и партнеры», «Гражданин начальник», «Зона. Тюремный роман», «Люба, дети и завод…», «Не родись красивой», «Ранетки», «Клуб», «Реальные пацаны», «Солдаты», «Глухарь», «Кухня», «Закрытая школа», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Молодежка», «След» и многих других.

Благодаря интеллигентной внешности, актера часто приглашали на роли врачей, педагогов, адвокатов, ученых, ювелиров и искусствоведов.