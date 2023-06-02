Агата Муцениеце рассказала, как остановила поезд, усевшись на рельсы

Известная актриса рассказала, как в детстве хулиганила с друзьями у бабушки. По ее словам, компания в деревне подобралась веселая.

«Мы с друзьями как- то остановили поезд! Каждое лето мы с сестрой гостили у бабушки в деревне, у нас там была компания друзей. И вот мы с ними прогуливались вдоль железнодорожных путей. В какой-то момент наш друг сказал: «Садимся на пути. Кто первый встанет, тот дурак».

И мы сидим. Едет поезд. Все сидят. Поезд останавливается. Там где-то переводили стрелки, и мы решили, что из-за этого поезд и остановился», - поделилась актриса воспоминаниями с изданием «МК».