Дочь Брюса Уиллиса: «Уже не будет момента, когда папа скажет трогательную речь на моей свадьбе»

Младшая из старших дочерей Брюса Уиллиса, 28-летняя Таллула написала эссе о своем знаменитом отце и его болезни. Напомним, в 2022 году актер завершил карьеру из-за расстройства речи, а в 2023-м у него диагностировали деменцию.
Девушка призналась, что давно заметила проблемы у отца – когда он вдруг не отвечал на вопросы. Однако она думала, что у актера просто проблемы со слухом из-за выстрелов и взрывов на съемках боевиков. Когда же врачи нашли у кинозвезды речевое расстройство, для дочери это был удар.
«Я признаю, что я встретила упадок Брюса в последние годы с долей избегания и отрицания, которыми я не горжусь, но правда в том, что я сама была слишком больна (дисморфией и анорексией, - Прим. авт.), чтобы справиться с этим», — пишет Таллула в журнале Vogue.
«Помню момент, когда мне стало очень больно. Я была на свадьбе… И отец невесты произнес трогательную речь. Внезапно я поняла, что никогда не доживу до того момента, когда мой папа будет говорить обо мне на моей свадьбе. Это было разрушительно».
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Девушка призналась, что сейчас старается делать как можно больше фотографий отца, чтобы запечатлеть как можно больше деталей, на которые она раньше не обращала внимания. Она сохранила все голосовые сообщения от папы на жестком диске, чтобы не потерять его голос.
«Он все еще знает, кто я, и загорается, когда я вхожу в комнату, - пишет Таллула. - Я постоянно переключаюсь между настоящим и прошлым в речи, когда говорю о Брюсе: он есть, он был, он есть, он был. Это потому, что у меня есть надежда на отца, от которой я так не хочу отказываться».
Напомним, в сложный период вокруг Уиллиса собралась вся семья: прошлая и нынешняя жены, а также пять дочерей. Все стараются заботиться о стареющем актере.