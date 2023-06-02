Дочь Брюса Уиллиса: «Уже не будет момента, когда папа скажет трогательную речь на моей свадьбе»

Младшая из старших дочерей Брюса Уиллиса, 28-летняя Таллула написала эссе о своем знаменитом отце и его болезни. Напомним, в 2022 году актер завершил карьеру из-за расстройства речи, а в 2023-м у него диагностировали деменцию.

Девушка призналась, что давно заметила проблемы у отца – когда он вдруг не отвечал на вопросы. Однако она думала, что у актера просто проблемы со слухом из-за выстрелов и взрывов на съемках боевиков. Когда же врачи нашли у кинозвезды речевое расстройство, для дочери это был удар.

«Я признаю, что я встретила упадок Брюса в последние годы с долей избегания и отрицания, которыми я не горжусь, но правда в том, что я сама была слишком больна (дисморфией и анорексией, - Прим. авт.), чтобы справиться с этим», — пишет Таллула в журнале Vogue. «Помню момент, когда мне стало очень больно. Я была на свадьбе… И отец невесты произнес трогательную речь. Внезапно я поняла, что никогда не доживу до того момента, когда мой папа будет говорить обо мне на моей свадьбе. Это было разрушительно».

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