Наталья Бочкарева рассказала о том, в честь кого назвала своего третьего ребенка

О том, что она теперь многодетная мать, Наталья Бочкарева сообщила в своем блоге еще 1 апреля. Но озвучивать пол и имя новорожденного по какой-то причине не стала.

Вероятно, актриса решила приберечь эту информацию до более удачного случая. И к радости поклонников, этот момент наконец-то настал.

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Наталья раскрыла свой секрет в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». Актриса призналась, что у нее родился наследник. Бочкарева рассказала о том, что назвала сына Александром в честь преподобного Александра Свирского.

«Младшего сына зовут Александр. На самом деле для меня этот ребенок — чудо. Был мой день рождения. Я попала в удивительное место — монастырь Александра Свирского. Я туда приезжала несколько раз, мне очень хотелось приложиться к мощам этого святого. Первая мысль, которая меня посетила была — хочу чадо. Вот и назвала малыша в честь святого», — поделилась Наталья.

Источник: передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым