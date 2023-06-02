Татьяна Буланова рассказала о дате свадьбы: торжество состоится 2 июня

В марте этого года появилась информация о том, что певица Татьяна Буланова согласилась стать женой бизнесмена Валерия Руднева. Молодые люди не стали тогда распространяться о деталях торжества. Вероятно, по причине того, что еще и сами не знали, когда и как все случится.

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«Честно говоря, к свадьбе пока особо не готовимся. Знаю, в чем я буду и где пройдет торжество. И знаю, кто жених. А все остальное — посмотрим по мере поступления, что называется», — говорила Татьяна.

С тех пор звезда 90-х больше не возвращалась к этой теме. Поэтому для поклонников стало приятной неожиданностью то, что событие вот-вот произойдет. Ведь о том, что свадьба состоится 2 июня, стало известно только сейчас. Об этом в последний момент сообщила сама певица.

Источник: starhit.ru