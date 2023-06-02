Хоббс вернется: Дуэйн Джонсон анонсировал новый фильм «Форсаж», посвященный его герою

Когда персонаж Дуэйна Джонсона ненадолго засветился в боевике «Форсаж-10», фанаты возликовали. Актер и продюсеры заметили реакцию зрителей и решили, что Люку Хоббсу нужен сольный фильм во франшизе. Об этом 51-летний артист рассказал 1 июня, выложив в соцсети видео с солнечных Гавайев.
«Следующим фильмом «Форсаж», в котором вы увидите легендарного полицейского, будет фильм «Хоббс», который послужит новой главой и подготовкой к 11-му «Форсажу», — объявил Джонсон.
Фанаты серии, конечно же, знают, что между Дуэйном и Вином Дизелем были некоторые разногласия, из-за которых артисты не хотели работать друг с другом. Но сейчас, уверяет «Скала», все это забыто.
«Прошлым летом Дизель и я оставили все прошлое позади. Мы будем действовать с чувством братства и решимости — и всегда будем заботиться о франшизе, персонажах и фанатах, которых мы любим».
«Я построил свою карьеру на принципе «аудитория прежде всего», и это всегда будет служить моей путеводной звездой».
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Джонсон подогрел поклонников подробностью, что в новом фильме его персонаж Хоббс столкнется со злодеем Данте, сыгранным Джейсоном Момоа. И когда эти два титана Голливуда появятся на одном экране, будет очень горячо.
Напомним, десятый «Форсаж» вышел в американский прокат 19 мая. Релиз одиннадцатой части франшизы запланирован на 2025 год.