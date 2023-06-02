«Я весь в долгах!»: Леонид Ярмольник пожаловался на бедственное положение

Леонид Ярмольник пожаловался, что уже много лет не может выплатить инвесторам пять миллионов долларов за нашумевший фильм «Стиляги». Актер является продюсером картины.

«Я весь в долгах! Уже 15 лет не могу вернуть колоссальную сумму денег инвесторам за «Стиляг», - заявил он.

К сожалению, фильм не окупился, хотя гремел на всю страну. Ярмольник подчеркнул, что инвесторы с него деньги не требуют, а вошли в положение.

«Они видят, что я сделал все, что смог, деньги не украл», - добавил актер.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».