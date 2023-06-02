«Я весь в долгах!»: Леонид Ярмольник пожаловался на бедственное положение

Леонид Ярмольник. Фото: Global Look Press

Актер уже 15 лет не может расплатиться за фильм «Стиляги».

Леонид Ярмольник пожаловался, что уже много лет не может выплатить инвесторам пять миллионов долларов за нашумевший фильм «Стиляги». Актер является продюсером картины.

«Я весь в долгах! Уже 15 лет не могу вернуть колоссальную сумму денег инвесторам за «Стиляг», - заявил он.

К сожалению, фильм не окупился, хотя гремел на всю страну. Ярмольник подчеркнул, что инвесторы с него деньги не требуют, а вошли в положение.

«Они видят, что я сделал все, что смог, деньги не украл», - добавил актер.

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